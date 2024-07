POL-NE: Radfahrerin bei Unfall verletzt - Zeugen und Unfallbeteiligter gesucht

Grevenbroich (ots) - Mittwochnacht (03.07.), gegen 04:15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Einkaufsladen an der Straße "Am Bahndamm" in Grevenbroich. Die eingesetzten Beamten konnten eine offene Tür feststellen. In den Räumlichkeiten hatten die mutmaßlichen Tatverdächtigen Glasteile eines Regals beschädigt und mehrere Zigarettenpackungen entwendet. Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen übernommen ...

