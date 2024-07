Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erneuter Diebstahl einer Rüttelplatte von Baustelle

Hamm-Uentrop (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 5. Juli, 15.30 Uhr, und Dienstag, 9. Juli, 2.30 Uhr, stahlen unbekannte Täter erneut eine Rüttelplatte von einer Baustelle.

Im Rahmen von Bauarbeiten war die Maschine des Herstellers Wacker am Fahrbahnrand der Lippestraße in Höhe der Einmündung "Am Jägerhof" abgestellt.

Die Rüttelplatte mit einem Gewicht von zirka 800 kg kann nur mit großem Kraftaufwand verladen und abtransportiert werden.

Hinweise zu einem mutmaßlichen Täterfahrzeug und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bw)

