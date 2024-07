POL-HAM: Einbruch in Schule

Hamm-Mitte (ots) - Eigentlich wollte eine 67-jährige BMW-Fahrerin aus Hamm am Montag, 8. Juli, gegen 8.55 Uhr auf der Ostenallee nur aus ihrem Fahrzeug aussteigen - mit Folgen. Genau in dem Moment, als die Frau aus Hamm ihre Tür öffnete, touchierte ein herannahender Lkw-Fahrer die Tür und beschädigte sie. Anschließend fuhr der Lkw-Fahrer auf der Ostenallee in Richtung Osten weiter. Nachdem die Hammerin einige Zeit ...

mehr