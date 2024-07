Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einmal quer durchs Strafgesetzbuch: Polizei nimmt 46-Jährigen fest

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Die Polizei nahm am Montag, 8. Juli, einen 46-jährigen Mann in Bockum-Hövel fest. Ihm wird die Begehung einer Reihe von Straftaten vorgeworfen.

Gegen 13 Uhr meldeten Zeugen der Polizei eine verdächtige Person und einen verdächtigen Audi auf einem Parkplatz an der Oberholsener Straße.

Eine Streifenwagenbesatzung überprüfte Kennzeichen und Auto im Fahndungssystem. Sowohl die Nummernschilder als auch der Audi lagen als gestohlen ein. Als der mutmaßliche Nutzer des Audis aus einem Mehrfamilienhaus kam und sich sofort schnellen Schrittes entfernte, nahmen die Beamten die Verfolgung zu Fuß auf. Sie konnten den Mann auf der Horster Straße stoppen und kontrollieren.

Bei seiner Durchsuchung konnten die Polizisten Aufbruchwerkzeug und Diebesgut auffinden, das aus einem Pkw-Aufbruch vom gleichen Tag stammte. Es besteht der Verdacht, dass der 46-Jährige gegen 11 Uhr einen VW auf einem Parkplatz an der Jürgen-Graef aufbrach und einen Rucksack mit Geldbörse und Tablet aus dem Innenraum wegnahm.

Weiterhin wird der Mann ohne festen Wohnsitz verdächtigt, den Audi am 9. Juni von der Lilienstraße gestohlen zu haben. Auch die aktuell am Audi angebrachten Kennzeichen wurden am 6. Juli von einem Renault an der Jürgen-Graef-Allee entwendet.

Da sich Hinweise ergaben, dass der Mann keinen Führerschein besitzt und den Audi unter Drogeneinfluss fuhr, musste er im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Anschließend ging es für ihn ins Polizeigewahrsam, wo er am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden soll.

Gegen den 46-Jährigen wird neben einer Reihe von Diebstählen von, aus und an Kraftfahrzeugen auch wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss ermittelt.

Ob noch weitere Taten auf sein Konto gehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.(hei)

