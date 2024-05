LPI-J: Unfall mit Reh

Weimar (ots) - Am späten Sonntagnachmittag wurde ein Kellerbrand in der Weimarer Schwabestraße gemeldet. Sofort begaben sich Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort. Eine Prüfung ergab, dass es sich glücklicherweise nicht um einen Brand handelte, sondern lediglich heiße Asche in einem Plastikeimer qualmte. Somit mussten keine Bewohner evakuiert werden, das Lüften des Kellers war ausreichend. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

