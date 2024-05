LPI-J: Vermeintlicher Kellerbrand

Weimar (ots) - Unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Samstag auf Sonntag widerrechtlich in einen Aufenthaltsraum im Wimaria Stadion. Hierfür hebelten sie ein Fenster auf. Im Inneren wurden Spinde aufgehebelt und durchwühlt. Offensichtlich fanden sie jedoch nichts Brauchbares, so dass es lediglich beim Sachschaden von etwa 1000 Euro blieb. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

