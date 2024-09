Polizei Hagen

POL-HA: Insekt irritiert Autofahrer - Zusammenstoß mit einem Auto im Gegenverkehr

Hagen-Boele (ots)

Auf der Schwerter Straße geriet ein 20-Jähriger Donnerstagabend (05.09.) mit seinem VW in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem anderen Auto zusammen. Gegen 22 Uhr war der 20-jährige Herner mit seinem Golf in Fahrtrichtung Boeler Ring unterwegs. Bei der Unfallaufnahme gab der Mann an, dass ihm ein Insekt in sein Gesicht geflogen sei. Er habe sich erschreckt und daraufhin die Kontrolle über sein Auto verloren. Dabei sei er von der Fahrbahn nach links in den Gegenverkehr abgekommen und stieß dort mit dem Audi eines 34-Jährigen zusammen. Der Herdecker, der in Fahrtrichtung Eckeseyer Straße fuhr, zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Auch der Fahrer des VW wurde verletzt. Beide Männer kamen jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache führt das Verkehrskommissariat. (arn)

