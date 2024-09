Polizei Hagen

POL-HA: Schwarzer Golf zwingt Busfahrer zur Gefahrenbremsung - Drei verletzte Personen durch Sturz

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Donnerstag, 05.09.2024, kam es zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen (66, 80, 82). Alle drei stürzten von ihren Sitzen, als der Busfahrer eine Gefahrenbremsung einleitete. Kurz zuvor befuhr er den Bussonderstreifen auf dem Graf-von-Galen-Ring, von welchem er in die Elberfelder Straße abbog. Dabei kreuzte ein schwarzer Golf seinen Weg und zwang ihn zu der erwähnten Vollbremsung. Der Fahrer des VWs hob noch entschuldigend die Hand, setzte seine Fahrt dann aber in Richtung Haspe fort. Alle Verletzten mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die Polizei sucht jetzt nach dem Fahrer des schwarzen VWs und nimmt Hinweise zum Unfallhergang und insbesondere zum Kennzeichen unter 02331 986 2066 entgegen. Unter dieser Nummer können sich auch Passagiere des Busses, die etwas beobachtet haben, bei den Ermittlern melden. (hir)

