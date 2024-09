POL-HA: Trunkenheit am Lenker - E-Scooter-Fahrer alkoholisiert unterwegs

Hagen (ots) - Am 06.09.2024 um 14.43 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Frau. Die 84-Jährige stürzte von ihrem Sitzplatz im Bus, als der Busfahrer im Kreisverkehr an der Badstraße verkehrsbedingt abbremsen musste in den er von der Heinitzstraße aus kommend eingefahren war. Durch den Sturz verletzte sie sich leicht. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat. Rückfragen bitte ...

