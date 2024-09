Polizei Hagen

POL-HA: Auseinandersetzung auf Schulhof in Helfe - 16-Jähriger bedroht 15-Jährigen mit Schlagstock

Hagen-Hefe (ots)

Bei einer Auseinandersetzung mit einem 16-jährigen Jugendlichen wurde ein 15-jähriger Hagener am Sonntagnachmittag in Helfe mit einem Schlagstock bedroht und anschließend mit der Faust geschlagen. Die beiden Jugendlichen trafen gegen 14.30 Uhr auf einem Schulhof in der Straße Am Bügel aufeinander. Es entstanden verbale Streitigkeiten zwischen ihnen, bei denen der 16-Jährige nach Angaben des 15-Jährigen einen Teleskopschlagstock in der Hand hielt. Diesen übergab der Angreifer an eine weitere Person und schlug den 15-Jährigen dann mit der Faust. Nach der Auseinandersetzung verließen alle Beteiligten den Schulhof. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen den 16-Jährigen im Nahbereich an. Den Schlagstock sowie einen Schlagring hatte er in ein Gebüsch geworfen. Die Kripo ermittelt nun wegen der Bedrohung, der Körperverletzung sowie es Verstoßes gegen das Waffengesetz. (sen)

