POL-FR: Elzach: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Pkw und Sattelzug - Zeugen gesucht

Stadtkreis Freiburg (ots) - Am Montagabend, 08.07.24, gegen 20:45 Uhr ereignete sich in Freiburg in der Wonnhaldestraße auf Höhe einer Kindertageseinrichtung ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Radfahrer. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 13-jähriger Fahrradfahrer die Wonnhaldestraße bergab. In einer Rechtskurve stürtzte der Junge aus derzeit unbekannten ...

