POL-FR: Kleines Wiesental: Jugendliche verunglückt mit 125er Maschine und verletzt sich schwer - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Mit ihrer 125er Maschine befuhr am Montag, 08.07.2024 gegen 20.50 Uhr eine 16 Jahre alte Jugendliche die L 140 von Wies kommend in Richtung Tegernau. In einer langgezogenen Linkskurve, welche zum Ende hin enger wurde, verlor die 16-Jährige die Kontrolle über ihr Krad und stürzte. Die Jugendliche wurde bei dem Sturz schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Der Sachschaden am Krad beläuft sich auf rund 5000 Euro. Die Fahrbahn musste für zirka eine Stunde voll gesperrt werden.

