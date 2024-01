POL-IZ: 24012.1 Elpersbüttel: Fahrer verliert Kontrolle über Gespann und verunfallt

Kremperheide (ots) - Am Mittwochabend hat eine Streife in Kremperheide einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogeneinfluss stand und nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Um 19.30 Uhr kontrollierten Beamte in der Dorfstraße den Fahrer eines Mercedes´, weil er an seinem Handy hantierte. Nachdem die Einsatzkräfte dem 39-Jährigen dieses ...

mehr