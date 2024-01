Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 24011.1 Rethwisch/Wrist: Einbrecher geben sich als Wasserwerkmitarbeiter aus und stehlen Schranktresor in Rethwisch

Rethwisch/Wrist (ots)

Am Mittwoch (10.01.24) um 15 Uhr klingelte ein Mann an der Tür eines Einfamilienhauses in Rethwisch. Er behauptete, Mitarbeiter der Wasserwerke zu sein und schilderte, das Wasser kontrollieren zu müssen, da sich darin Fäkalien befänden. Er schickte die beiden Bewohner ins Obergeschoss und in den Keller, um die Wasserhähne auf- und zuzudrehen. Nach einer knappen Stunde war der dubiose Mann verschwunden, mit ihm ein kompletter Tresor, der aus dem Wohnzimmerschrank gebrochen wurde. Der Täter entkam mit einem niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag. Ermittlungen der Polizei zufolge waren drei Tatverdächtige im nahen Umfeld aufgefallen. Der falsche Mitarbeiter war eher klein, untersetzt und hatte blonde Haare. Er war circa 40 Jahre alt, sprach fließend hochdeutsch und war bekleidet mit Handwerkerkleidung und einer orangen Warnweste. Der zweite Mann war dunkelhäutig, klein, untersetzt und glatzköpfig. Er war circa 40 Jahre alt. Eine dritte Person fiel im Bereich auf, sie war männlich, circa 1,80m groß und trug ein braun-weiß-graues Holzfällerhemd. Im gleichen Tatzeitraum tauchte in Wrist bei einem Einfamilienhaus ebenfalls ein blonder Mann mit orangefarbener Warnweste auf. Er teilte der Bewohnerin mit, dass es im Umfeld an der Schule ein Problem mit der Wasserleitung gebe. Er wolle nun ihre Leitung und den Zähler überprüfen. Aktuell konnte in diesem Fall bislang kein Stehlgut festgestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, sachdienliche Hinweise nimmt sie unter 04821-6020 entgegen.

