POL-WOB: Diebstähle aus Umkleidekabinen - Polizei rät zur Vorsicht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Mecklenburger Straße

15.05.24, 18:45 -20:20 Uhr Wolfsburg, Hubertusstraße 16.05.24, 19:15 Uhr

Am vergangenen Mittwoch- und Donnerstagabend brachen Unbekannte in die Umkleidekabinen zweier Vereinsheime in der Mecklenburger Straße und in der Hubertusstraße in Wolfsburg ein. Sie entwendeten Bargeld.

In beiden Fällen traten die unbekannten Täter während laufender Fußballspiele die Türen zu den verschlossenen Kabinen ein und durchsuchten die Taschen und privaten Gegenstände der Spielerinnen und Spieler nach Bargeld. Im Anschluss entfernten sie sich unerkannt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, nur so viele Wertgegenstände wie nötig mit in die Umkleidekabine zu nehmen. Diese sollten dort möglichst separat eingeschlossen und nicht in Taschen oder Jacken liegengelassen werden. Im Zweifelsfall sollten die Wertgegenstände während des Spiels einer bekannten Person übergeben werden, die in der Zwischenzeit darauf achtgibt.

Zeugen, die die Täter bei den Taten beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können werden gebeten, sich mit den Ermittlern des 2. Fachkommissariats der Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-4646 0 in Verbindung zu setzen.

