POL-WOB: Couragiertes Eingreifen rettet 83-Jährigem das Leben - Polizei lobt Helfer

Schöningen (ots) - Schöningen, Gabelsbergerstraße 14.05.2024, 12.52 Uhr Einer Streifenbesatzung fiel am Dienstagmittag ein Fahrradfahrer auf, der die Gabelsbergerstraße in Schöningen in erheblichen Schlangenlinien befuhr. Die Beamten hielten den 44-jährigen Zweiradfahrer an und dieser erklärte, dass er über den Tag verteilt einiges an Alkohol getrunken habe. ...

mehr