Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrradfahrer mit 3,09 Promille unterwegs - Polizei ordnet Blutprobe an

Schöningen (ots)

Schöningen, Gabelsbergerstraße

14.05.2024, 12.52 Uhr

Einer Streifenbesatzung fiel am Dienstagmittag ein Fahrradfahrer auf, der die Gabelsbergerstraße in Schöningen in erheblichen Schlangenlinien befuhr. Die Beamten hielten den 44-jährigen Zweiradfahrer an und dieser erklärte, dass er über den Tag verteilt einiges an Alkohol getrunken habe.

Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Promillewert von 3,09, so dass die Beamten eine Blutentnahme anordneten, welche in der Klinik in Helmstedt entnommen wurde. Im Anschluss wurde der 44-Jährige entlassen. Einen Führerschein hat der Mann nicht.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell