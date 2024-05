POL-WOB: Brennendes Pocketbike - Brandursache derzeit unbekannt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Rabenberg, Bornhoop 14.05.2024, 14.15 Uhr Unbekannte Täter verschafften sich am Dienstagnachmittag unter einem Vorwand Zutritt in eine Wohnung in der Straße Bornhoop im Wolfsburger Stadtteil Rabenberg und bestahlen ein älteres Ehepaar. Am Dienstagnachmittag klingelten zwei unbekannte Männer an der Wohnungstür des Ehepaares und erklärten, dass sie in der Wohnung das Wasser überprüfen ...

mehr