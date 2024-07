Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: 13-jähriger Fahrradfahrer nach schwerem Sturz verstorben

Stadtkreis Freiburg (ots)

Am Montagabend, 08.07.24, gegen 20:45 Uhr ereignete sich in Freiburg in der Wonnhaldestraße auf Höhe einer Kindertageseinrichtung ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Radfahrer.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 13-jähriger Fahrradfahrer die Wonnhaldestraße bergab. In einer Rechtskurve stürtzte der Junge aus derzeit unbekannten Gründen und prallte gegen einen Baum.

Bei dem Zusammenstoß zog sich der 13-Jährige lebensgefährliche Kopfverletzungen zu und wurde umgehend durch den Rettungsdienst in eine Freiburger Klinik eingeliefert. Dort verstarb er in der Nacht auf Dienstag, 09.07.24, an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

