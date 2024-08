Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, den 18.08.2024, gegen 18:30 Uhr ereignete sich in der Blocksbergstraße ein Verkehrsunfall bei dem ein 48-jähriger PKW Fahrer leicht verletzt wurde. Dieser fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten LKW mit Anhänger auf. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

