Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl in Fastfood-Restaurant in der Turnstraße

Pirmasens (ots)

Am Samstag, dem 17.08.2024, gegen 15:15 Uhr, teilte die 18-jährige Geschädigte der Polizeiinspektion in Pirmasens mit, dass ihr Smartphone gestohlen wurde. Zwei bislang unbekannte männliche Täter hätten im Außenbereich der McDonalds-Filiale in englischer Sprache nach Essen und Geld gebettelt. Als sie und ihr Lebensgefährte nicht auf die Bettelversuche eingingen, entwendeten die Täter das Smartphone der jungen Frau, welches auf dem Tisch lag und entfernten sich fußläufig. Die Täter konnten im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr ermittelt werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell