POL-PDPS: Beim Vorbeifahren gestreift - Wer hat den Fahrer gesehen?

Polizeidirektion Pirmasens

Zweibrücken OT Rimschweiler (ots)

Am Samstagnachmittag (17. August 2024) meldeten Zeugen einen Unfallschaden am Ortseingang von Rimschweiler. Durch die Einsatzkräfte konnte sodann ein Streifschaden an der Mauer des neu entstandenen Fahrbahnteilers festgestellt werden. In unmittelbarer Nähe stand auch das mutmaßliche Verursacherfahrzeug. Der silberne Ford Galaxy mit KL-Kreiskennzeichen stand auf dem benachbarten Fahrradweg. Statt dem vorderen rechten Reifen befand sich an dem Auto vorne rechts nun ein Wagenheber. Die Unfallspuren an dem Wagen ließen darauf schließen, dass der unbekannte Verursacher die Mauer beim Vorbeifahren gestreift hat, sein Fahrzeug dann auf dem Radweg abstellte und den beschädigten Reifen abmontierte. Der entstandene Gesamtschaden wird auf circa 7000 Euro geschätzt. Als die Polizei vor Ort eintraf war von dem Fahrer allerdings weit und breit nichts mehr zu sehen. Daher fragt die Polizei: Wer hat den flüchtigen Verursacher gesehen oder kann Hinweise zu seiner Person geben? Entsprechende Hinweise nimmt die Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332 976-0 entgegen. |pizw

