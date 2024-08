Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Raub in der Zeppelinstraße

Pirmasens (ots)

Am frühen Samstagmorgen, dem 17.08.2024, gegen 01:30 Uhr, wurde die Polizeiinspektion in Pirmasens darüber in Kenntnis gesetzt, dass es im Bereich der Esso-Tankstelle in der Zeppelinstraße zu einem Raub zum Nachteil eines 64-Jährigen gekommen ist. Mehrere Täter schlugen von hinten auf den Geschädigten ein und entwendeten diesem seine Geldbörse und sein Smartphone. Der Geschädigte trug leichte Verletzungen davon. Ein Tatverdächtiger konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung ermittelt werden. Weitere Ermittlungen zur Identifizierung der übrigen flüchtigen Personen dauern an.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell