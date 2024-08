POL-PDPS: Berauscht auf dem E-Scooter unterwegs

Zweibrücken (ots) - Am 16.08.2024 ereignete sich um 10:25 Uhr in der Wilkstraße ein Verkehrsunfall, nach dem sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit entfernte, ohne seinen Verpflichtungen nachzukommen. Ein 58-jähriger Mann befuhr mit seinem blauen Ford Focus Kombi die Wilkstraße aus Richtung des Globus Baumarkts kommend, um im folgenden Kreisel nach rechts in Richtung Ernstweiler / Homburg-Einöd abzufahren. Der Fahrer eines roten Kleinwagens befuhr links ...

