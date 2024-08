Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 16.08.2024 ereignete sich um 10:25 Uhr in der Wilkstraße ein Verkehrsunfall, nach dem sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit entfernte, ohne seinen Verpflichtungen nachzukommen. Ein 58-jähriger Mann befuhr mit seinem blauen Ford Focus Kombi die Wilkstraße aus Richtung des Globus Baumarkts kommend, um im folgenden Kreisel nach rechts in Richtung Ernstweiler / Homburg-Einöd abzufahren. Der Fahrer eines roten Kleinwagens befuhr links neben dem Ford die Wilkstraße. Unmittelbar vor dem Kreisel wollte auch er rechts abfahren, übersah beim Fahrstreifenwechsel den neben ihm fahrenden Ford und kollidierte seitlich mit diesem. Dabei entstanden an dem Ford Streifschäden an der Fahrertür und an der linken hinteren Tür. Der Fahrer des roten Kleinwagens kam dann wieder auf seine ursprüngliche Fahrspur zurück, fuhr in den Kreisverkehr ein und entfernte sich in unbekannte Richtung. An dem genannten Ford entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. |PIZW

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell