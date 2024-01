Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund von Glätte in der Region Vorpommern-Greifswald - Vier Leichtverletzte in Kröslin

Vorpommern-Greifswald (ots)

Am 15.01.2024 gegen 07:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 262 (OT Kröslin) mit 4 leichtverletzten Personen sowie einem Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 33-jährige Fahrzeugführer aufgrund vorherrschender Winterglätte sowie unangepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Durch anschließendes Gegensteuern kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW. Der Fahrzeugführer und sein Beifahrer mit spanischer Staatsangehörigkeit sowie der Fahrer des entgegenkommenden PKWs und dessen Beifahrer mit deutscher Staatsangehörigkeit wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50.000,00 EUR. Die L 262 war während der Unfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

Außerdem kam es zu acht weiteren Verkehrsunfällen ohne Personenschaden im Landkreis Vorpommern-Greifswald aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen (Stand 15.01.2024, 9:00 Uhr). So ereignete sich in Karlsburg ein Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem PKW. Aufgrund der Glätte verunfallte der PKW, in dem er den dort befindlichen Gehweg touchierte und sein Rad beschädigte. Dadurch war der PKW nicht mehr fahrbereit. In weiterer Folge kam ein in gleicher Richtung fahrender Bus nicht rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den dort zum Stehen gekommenen PKW auf. Der Fahrer des Busses sowie die Insassen (22 Kinder) blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6.000,00 EUR. Weitere Unfälle gab es in Ramin, in Anklam, auf der B109 Höhe Woserow, auf der B110 Grüttow Grund, auf der B109 Ortseingang Greifswald (Groß Schönwalde) und in Torgelow. Insgesamt beläuft sich die Summe der Sachschäden aller bisher aufgenommenen Verkehrsunfälle auf ca. 76.000,00 EUR.

Aufgrund der vorherrschenden Witterung und anhaltenden Glätte sind alle Verkehrsteilnehmer dazu angehalten, ihre Fahrweise entsprechend anzupassen.

