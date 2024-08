Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall

Dahn (ots)

Am Mittwoch, 14.08.2024, gegen 11.45 Uhr missachtete eine 24-jährige Mazda-Fahrerin an der Einmündung Weißenburger Straße/Grabenstraße die Vorfahrt eines Toyota RAV 4, welcher die Weißenburger Straße in Richtung Marktstraße befuhr. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wobei ein Sachschaden in Höhe von 9000.- Euro entstand. /pidn

