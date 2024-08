POL-PDPS: Zweibrücken - Sachbeschädigung an Pkw

Zweibrücken (ots) - Zeit: 12.08.2024, 16:00 Uhr - 13.08.2024, 08:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Alte Bubenhauser Straße. SV: Ein bislang unbekannter Täter zerstach mit einem unbekannten Gegenstand - vermutlich mit einem Taschenmesser - die beiden hinteren Reifen an einem Citroen C 3, der im Tatzeitraum auf einem Schotterparkplatz in der Alten Bubenhauser Straße abgestellt war. Der Schaden am Citroen beträgt ca. 200 Euro. ...

