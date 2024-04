Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht auf dem Kaufland-Parkplatz

St. Ingbert (ots)

Am 18.04.2024 ereignete sich auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes "Kaufland" in 66386 St. Ingbert im Zeitraum von 19:20 Uhr bis 19:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei wurde ein grauer Skoda Kodiaq, welcher in einer Parklücke geparkt war, an der rechten vorderen Fahrzeugseite von einem bislang unbekannten PKW beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise in vorliegendem Verkehrsunfallgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in St. Ingbert in Verbindung zu setzen (06894-1090)

