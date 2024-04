Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken

St. Ingbert (ots)

Am 10.04.2024 gegen 19:00 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken unmittelbar vor der Bischmisheimer Talbrücke ein Verkehrsunfall. Ursächlich für den Unfall soll ein bis dato unbekannter Gegenstand auf der Fahrbahn gewesen sein. Hierbei wurden u.a. die beiden linken Reifen eines PKWs stark beschädigt. Fahrzeugführer, welche Angaben zu dem besagten Gegenstand oder zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell