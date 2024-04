Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Wildschweine in der St. Ingberter Innenstadt verletzen einen Passanten

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 13.04.2024 gegen 10:30 Uhr kam es zu einem polizeilichen Einsatz wegen Wildschweinen in der Innenstadt von St. Ingbert. Zunächst wurden der Polizeiinspektion St. Ingbert zwei Wildschweine in der Kohlenstraße in Höhe des dort befindlichen Einkaufsmarktes gemeldet. Noch bevor die Beamten ausrücken konnten, gingen weitere, zahlreiche Sichtmeldungen über Wildschweine ein. Zwischenzeitlich musste von einer Rotte mit mindestens sechs Schweinen ausgegangen werden, die sich einmal quer durch die Innenstadt von St. Ingbert bewegten und hierbei auch Privatanwesen sowie den stark durch Fußgänger frequentierten Marktplatz im Stadtzentrum überquerten.

Ein Jagdausübungsberechtigter wurde sofort alarmiert und der komplette Innenstadtbereich wurde von den Polizeibeamten abgesucht.

Die Tiere wurden jedoch nicht mehr gesichtet und es gingen keine weiteren Mitteilungen mehr ein. Es musste davon ausgegangen werden, dass sich die Tiere wieder in ein Waldgebiet zurückgezogen hatten.

Nachträglich wurde der Polizei in St. Ingbert mitgeteilt, dass es während der Wilddurchquerung im Innenstadtbereich zu einem Angriff auf einen Passanten kam. Der 27-jährige Fußgänger, welcher in Frankreich wohnhaft ist, wurde laut eigenen Angaben in der Rickertstraße von einem der Schweine in den linken Oberschenkel gebissen. Hierdurch wurde er leicht verletzt und begab sich anschließend eigenständig zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus. Der Verletzte wurde noch am selben Tag wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell