Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht in der Blieskasteler Straße

St. Ingbert (ots)

Am 18.04.2024 kommt es in der Zeit von 05:45 Uhr bis 14:15 Uhr in der Blieskasteler Straße in 66386 St. Ingbert zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befährt ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Blieskasteler Straße in Fahrtrichtung der Oststraße. Bei der Vorbeifahrt kollidiert das Fahrzeug mit dem, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten, PKW der Marke Alfa Romeo. Durch die Kollision wird der Außenspiegel des PKWs beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

