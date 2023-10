Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Eingang einer anonymen E-Mail sorgt für Polizeieinsatz an der Drais Grund-und Gemeinschaftsschule

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe und der Stadt Karlsruhe

Eine E-Mail eines bislang noch unbekannten Verfassers löste am Montagmorgen an der Drais Grund-und Gemeinschaftsschule in Karlsruhe einen größeren Polizeieinsatz aus. Der Schulkomplex wird derzeit vollständig durchsucht.

Am vergangenen Wochenende ging bei der Drais Gemeinschaftsschule eine anonyme E-Mail mit tendenziell bedrohlichem Inhalt ein. Als die E-Mail heute Morgen bekannt wurde, begann die Polizei den gesamten Schulkomplex zu durchsuchen. Die meisten Schüler sammelten sich beim Eintreffen der ersten Polizeistreifen gegen 07:45 Uhr schon auf dem Schulhof des Geländes. Schüler, die sich bereits in den Gebäuden befanden, wurden von Lehrkräften geordnet aus den Gebäuden geleitet. In Absprache mit den Schulleitungen wurde in den beiden betroffenen Schulen der Schulbetrieb für den heutigen Montag nicht aufgenommen. Mehrere Kinder wurden in einem Jugendhaus betreut, bis sie an ihre Angehörigen überstellt werden konnten.

Momentan werden die Räumlichkeiten der Grund-und Gemeinschaftsschule komplett durchsucht, hierzu werden auch Polizeihunde eingesetzt.

Derzeit liegen keinerlei Hinweise auf konkrete Gefahren für Schüler und Lehrer des Schulzentrums vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Urheberschaft der einsatzauslösenden E-Mail aufgenommen. Dem oder der Verantwortlichen drohen neben strafrechtlichen Konsequenzen auch zivilrechtliche Forderungen.

Florian Kaute, Stadt Karlsruhe

Larissa Bollinger, Polizeipräsidium Karlsruhe

