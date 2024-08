Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person auf der A8

Zweibrücken (ots)

Am 16.08.2024 ereignete sich um 17:15 Uhr auf der Autobahn A8 ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Dabei wurde der Beifahrer des PKWs leicht verletzt. Ein LKW befuhr die A8 von Zweibrücken kommend in Richtung Saarland. Hinter ihm fuhr eine 27-jährige Frau mit ihrem weißen Opel Astra. In Höhe der Anschlussstelle Zweibrücken-Ernstweiler bremste der LKW-Fahrer kurz vor dem Baustellenbereich ab. Die Frau bemerkte dies zu spät und fuhr auf den LKW auf. Sie hielt direkt danach auf dem Standstreifen an, der LKW-Fahrer hielt ca. 250m weiter auf dem dortigen Einfädelungsstreifen an, stieg aus, begutachtete seinen LKW, stieg wieder ein und setzte seine Fahrt fort, ohne mit der Fahrerin des Opel Astra in Kontakt zu treten. Der 27-jährige Beifahrer des Opel Astra wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An dem Opel entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. |PIZW

