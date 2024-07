POL-IZ: 240715.2 Huje: Rollerfahrer kommt von Fahrbahn ab und verletzt sich lebensgefährlich

Lägerdorf (ots) - Am Dienstag (9.07.24) entdeckte ein Polizeibeamter um 22.30 Uhr eine verdächtige Person auf seiner Überwachungskamera am Carport in der Osterstraße. Er reagierte sofort und überraschte am Carport einen 26jährigen Lägerdorfer bei dem Versuch, das Auto aufzubrechen. Nach einer kurzen Flucht zu ...

