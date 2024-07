Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240711.1 Lägerdorf: Polizist nimmt Pkw-Aufbrecher in seiner Freizeit auf frischer Tat fest

Lägerdorf (ots)

Am Dienstag (9.07.24) entdeckte ein Polizeibeamter um 22.30 Uhr eine verdächtige Person auf seiner Überwachungskamera am Carport in der Osterstraße. Er reagierte sofort und überraschte am Carport einen 26jährigen Lägerdorfer bei dem Versuch, das Auto aufzubrechen. Nach einer kurzen Flucht zu Fuß hielt der Polizeibeamte den Tatverdächtigen fest, unterstützt von herbeigeeilten Anwohnern. Er alarmierte die Kollegen des Polizeireviers Itzehoe. Kurz zuvor hatte der Beschuldigte bereits versucht, zwei weitere Fahrzeuge im näheren Wohnbereich aufzubrechen. Vermutlich suchte dieser nach Wertgegenständen in den Fahrzeugen. Er muss sich nun auf ein Strafverfahren wegen Diebstahlsversuch mit Waffen einstellen, da er ein Klappmesser mit sich führte.

