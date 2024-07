POL-IZ: 240709.1 Kreis Steinburg und Dithmarschen: Polizei durchsucht mehrere Objekte aufgrund eines Ermittlungsverfahrens

Glückstadt (ots) - Am Sonntag (7.07.24) um 4 Uhr meldeten Anwohner einen lauten Knall am Bahnhofsgelände. Unbekannte Täter sprengten am Bahnhof in Glückstadt einen Fahrkartenautomaten und zerstörten diesen erheblich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 04821-6020. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Itzehoe ...

