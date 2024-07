POL-IZ: 240705.1 Burg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Brunsbüttel (ots) - Am Dienstag haben Beamte in Brunsbüttel einen Autofahrer kontrolliert, der mit mehr als zwei Promille und ohne Führerschein am Steuer eines nicht versicherten Fahrzeugs saß. Er wird sich wegen mehrerer Delikte verantworten müssen. Um 12.00 Uhr überprüften Polizisten aufgrund eines Zeugenhinweises einen Opel in der Westerbütteler Straße, ...

mehr