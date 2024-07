Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240705.2 Brunsbüttel: Unfall - vermutlich unter Drogeneinfluss

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zu heute ist ein junger Mann in Brunsbüttel mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt. Vermutlich stand der Verunglückte unter dem Einfluss von Rauschmitteln.

Kurz nach 02.00 Uhr war ein 24-Jähriger auf der Wurtleutetweute in Richtung der Kautzstraße unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve, kurz vor der Einmündung in die Kautzstraße, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen am rechten Fahrbahnrand befindlichen erhobenen Grünstreifen. Anschließend kollidierte er mit einem Wegweiser. Der junge Mann blieb bei dem Unfall unverletzt, an seinem Golf entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Der Unfallfahrer zeigte erhebliche Ausfallerscheinungen während der Unfallaufnahme, die einen vorangegangenen Konsum von Drogen vermuten ließen. Einen Drogenvortest lehnte der Mann ab, so dass die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Ein Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 0,13 Promille.

Das Ergebnis der Blutuntersuchung bleibt abzuwarten - die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell