Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Brand auf dem Gelände einer Baumschule in Bad Zwischenahn+++

Oldenburg (ots)

Am 08.05.2024, gegen 15:25 Uhr, wird eine starke Rauchentwicklung, ausgehend vom Gelände einer Baumschule an der Woldlinie in Bad Zwischenahn mitgeteilt. Dort ist ein freistehendes Lager von Töpfen aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Die umliegenden freiwilligen Feuerwehren aus Petersfehn, Bad Zwischenahn, Aschhausen und Kayhauserfeld sind mit knapp 60 Kameraden zur Brandbekämpfung vor Ort, können diesen schließlich unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wird niemand. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. (579301)

