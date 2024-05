Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Apen/Hengstforde; Einbruch in Firmenräume ein - Kuperdiebe entwenden Firmenfahrzeug - +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum 04.05.24 haben bislang unbekannte Täter einen Einbruch in die Firmenräume in Apen/Hengstforde, August-Brötje-Straße, verübt. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Büro- und Produktionsräumen und entwendeten Bargeld. Zudem entwendeten sie diverse Kisten mit Kupfermetall, die sie mit einem Firmenfahrzeug abtransportierten. Bei diesem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen VW Caddy mit dem Kennzeichen WST-AB 499. Der Gesamtschaden beläuft sich bei ca. 20.000 Euro. Die Polizei Westerstede bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch und/oder zu dem entwendeten Transporter machen können, sich unter der Telefonnummer 04488/833115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell