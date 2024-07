Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240724.3 Nordhastedt: Unfall unter Alkoholeinfluss

Nordhastedt (ots)

In der Nacht zu heute hat ein Autofahrer in Nordhastedt einen Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol stehend verursacht. Zwar stritt er ab, Fahrer gewesen zu sein, die Spurenlage untermauerte dies jedoch nicht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein Dithmarscher gegen 0.30 Uhr mit einem Volkswagen auf dem Fieler Damm unterwegs und kam in Richtung Fiel fahrend hinter der Autobahnbrücke nach links von der Fahrbahn ab. An einigen Bäumen, an der Bankette und an dem Fahrzeug entstanden im Zuge des Unfalls Schäden, der Insasse blieb unverletzt. Bei Eintreffen einer Streife stellten die Beamten bei dem 31-jährigen Fahrer Atemalkohol fest. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,59 Promille. Zwar behauptete der Mann, eine ebenfalls vor Ort anwesende Angehörige sei gefahren, dem schenkten die Polizisten jedoch keinen Glauben und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Zudem beschlagnahmten die Einsatzkräfte den Führerschein des Beschuldigten und fertigten eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke.

