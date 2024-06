POL-KA: (KA) Bretten - Erneut viele Geschwindigkeitsverstöße auf der B293

Karlsruhe (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Wohnhaus in der Elbinger Straße ein und raubten offenbar die Bewohner aus. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen drangen zwei mutmaßliche Einbrecher gegen 00:30 Uhr in ein Haus ein und bedrohten dort die beiden Bewohner mit einem Messer. Anschließend ließen sich die Verdächtigen Schmuck und Bargeld aushändigen und flüchteten zu ...

