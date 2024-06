Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Überfall in Wohnhaus gesucht

Karlsruhe (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Wohnhaus in der Elbinger Straße ein und raubten offenbar die Bewohner aus.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen drangen zwei mutmaßliche Einbrecher gegen 00:30 Uhr in ein Haus ein und bedrohten dort die beiden Bewohner mit einem Messer. Anschließend ließen sich die Verdächtigen Schmuck und Bargeld aushändigen und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, an der auch ein Polizeihubschrauber sowie Polizeihunde beteiligt waren, führte bislang nicht zur Identifizierung der mutmaßlichen Täter.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen. Von besonderem Interesse für die Polizei sind mögliche verdächtige Wahrnehmungen in den vergangenen Tagen und Wochen unter anderem im Bereich Karlsruhe Waldstadt.

