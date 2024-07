Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240723.2 Burg: Radlerin bei Unfall schwer verletzt

Burg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Abend hat eine Radfahrerin in Burg lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die Verunglückte kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Gegen 19.15 Uhr fuhr die 31-jährige Radfahrerin die steil abwärts verlaufende Straße Unterm Cleve hinab. Am Ende der Straße beabsichtigte sie, nach rechts abzubiegen. Aufgrund ihrer Geschwindigkeit gelang es ihr jedoch nicht, stark genug abzubremsen, um die Kurve sicher zu nehmen. Die Frau verlor die Kontrolle über das Fahrrad und kollidierte nacheinander mit zwei am Fahrbahnrand parkenden Autos. Die Dithmarscherin kam nach dem Unfall mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Merle Neufeld

