POL-IZ: 240718.3 Burg: Unfallflucht durch Parkrempler-Zeugen gesucht

Bereits am Freitag (5.07.24) kam es auf einem Parkplatz eines Supermarktes an der Bahnhofstraße in der Zeit von 15 Uhr bis 16 Uhr. Zu einem Schaden an einem dort geparkten Dacia Duster. Hierbei wurde über dem hinteren Radkasten die Karosserie großflächig an zwei Stellen eingedrückt. Es entstand ein Sachschaden von circa 900 Euro. Hinweise auf den Verursacher gibt es bisher nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Burger Polizei unter 04825-7799880 entgegen.

