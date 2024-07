Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240715.3 Heide: Unbekannte Frau schlägt Heiderin eine Flasche an den Kopf-Zeugen gesucht

Heide (ots)

Am Sonntag (7.07.24) um 16:15 Uhr saß eine 14jährige Heiderin mit einer Bekannten am "Böttcher Rondell" am Markt, als eine ihr unbekannte Frau erschien. Diese schlug der Heiderin unvermittelt eine Glasflasche auf den Kopf und entfernte sich Richtung Friedrichstraße. Die Heiderin wurde leicht verletzt. Ein Streit war diesem Vorfall nicht vorangegangen. Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise unter 0481-940 zu folgender Person: Weiblich, schlanke Statur, circa 18 Jahre alt, längere Haare bekleidet mit einer grauen Jacke und schwarzer Hose. Es sollen noch zwei weitere weibliche Personen in der Begleitung dieser jungen Frau gewesen sein.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell