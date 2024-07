Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Brandstiftung an Roller

Bad Dürkheim (ots)

Am 06.07.2024, gegen 01.15 Uhr wurde eine Rauchentwicklung in Bad Dürkheim auf einem Feldweg neben der B 37 / in Höhe der Kanalstraße gemeldet. Vor Ort konnte ein brennender Roller festgestellt werden, der komplett ausgebrannt war. Aufgrund der Gesamtumstände ist von einer Brandstiftung auszugehen.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

