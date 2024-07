Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - E-Roller unter Drogeneinwirkung geführt

Haftbefehl vollstreckt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 04.07.2024 gegen 14:00 Uhr konnte in der Maxburgstraße in Bad Dürkheim die Fahrerin eines E-Rollers einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, die augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Roller präventiv sichergestellt. Gegen die Fahrerin wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt. Bei der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass sie aufgrund eines Haftbefehls zur Fahndung ausgeschrieben war. Da sie einen Teil des Betrages bezahlen konnte, konnte sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Dienststelle nach Beendigung der Maßnahmen wieder verlassen.

