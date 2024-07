Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Straßenbahnschranke beschädigt

Bad Dürkheim (ots)

Am heutigen Freitagmorgen, 05.07.2024 gegen 08:45 Uhr, befuhr eine 76-jährige Bad Dürkheimerin mit ihrem PKW die Verlängerung der Mannheimer Straße in Richtung A650. Aufgrund tief stehender Sonne übersah sie hierbei die geschlossene Bahnschranke des Bahnüberganges der RNV. Folglich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und der Bahnschranke. Am PKW entstand Sachschaden, sodass dieser nicht mehr fahrbereit war. Die Bahnschranke wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls beschädigt. Glücklicherweise wurde die Fahrzeugführerin durch den Verkehrsunfall nicht verletzt. Die 76-jährige erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme erschien bereits ein Mitarbeiter der RNV vor Ort und nahm sich der beschädigten Bahnschranke an.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell